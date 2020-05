Ruim helft in ziekenhuis overleden verkeersdoden had hersenletsel

Meer dan de helft van de in het ziekenhuis overleden verkeersdoden had traumatisch hersenletsel als hoofddiagnose. Ook verwondingen aan borstkas, wervelkolom en heup komen relatief vaak voor. Dat meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) woensdag. Het onderzoek onderstreept volgens SWOV het belang van extra goede bescherming van hoofd, borstkas en de onderste ledematen.

Meer dan de helft van de verkeersdoden (58 procent) overlijdt ter plaatse. Ongeveer een derde (gemiddeld 32 procent) van de verkeersdoden overlijdt in het ziekenhuis. De overige verkeersdoden overlijden onderweg naar het ziekenhuis of op de Spoedeisende Hulp. Een klein gedeelte overlijdt thuis of ergens anders.

Van de ernstig verkeersgewonden die in het ziekenhuis overlijden, vormen fietsers met 45 procent de grootste groep.