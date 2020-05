OM eist schuldig zonder straf in verkrachtingszaak tramschutter

De officier van justitie heeft donderdag voor de rechtbank in Utrecht geëist tramschutter Gökmen T. schuldig te verklaren aan verkrachting, zonder hem daarvoor straf op te leggen. Volgens de aanklager heeft T. het slachtoffer “onmenselijk vernederd” en “alleen oog gehad voor bevrediging van zijn eigen lustgevoelens”.

T. (38), niet aanwezig in de rechtbank, zou het slachtoffer hebben gedwongen tot seksuele handelingen, hebben geslagen en over haar heen hebben geürineerd. Zelf heeft hij toegegeven seks met de vrouw te hebben gehad, maar ontkend haar te hebben verkracht. De handelingen die hij verrichtte, waren volgens hem op haar verzoek.

T. kreeg in maart de in Nederland hoogst mogelijke gevangenisstraf, levenslang, voor de tramaanslag in Utrecht. Op 18 maart 2019 opende hij in en bij een tram op het 24 Oktoberplein het vuur op passagiers en voorbijgangers. Vier mensen kwamen om het leven, meerdere mensen raakten gewond. T. bekende de aanslag en ging niet tegen zijn straf in beroep.

Door de levenslange straf die hij eerder kreeg, kon het OM voor de vermeende verkrachting geen extra straf eisen.