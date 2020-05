Twee jaar cel voor dreigende Haagse trambeveiliger

Een 58-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk voor dreigen met een terroristisch misdrijf en verboden wapenbezit. De man, een beveiliger bij het Haagse ov-bedrijf HTM, had tegen collega’s gezegd dat hij “had zitten smullen” van de aanslag op een moskee in Nieuw-Zeeland vorig jaar, waarbij 51 mensen om het leven kwamen. Ook zei hij moslims te willen neerschieten.

De man zelf zegt dat hij “slechts grof in de mond was”. Hij had meerdere wapens in huis. Sommige legaal, omdat hij bij een schietclub zit, maar sommige ook illegaal, zoals een op een AK-47 lijkend automatisch vuurwapen. Dit wapen wordt geregeld gebruikt bij liquidaties. “De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als beoefenaar van de schietsport, waardoor hij enkele wapens legaal in bezit mocht hebben, een dergelijk verboden vuurwapen en munitie in zijn bezit had.” Op de telefoon van de Hagenaar zijn honderden afbeeldingen en filmpjes met een rechtsextremistisch karakter gevonden.

Tegen de man was een celstraf van drie jaar geĆ«ist. De straf komt lager uit omdat de rechtbank er niet van is overtuigd dat de verdachte “klaar is voor een nog te voeren gewapende strijd”.