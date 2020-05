Verdachten mogen toch aanwezig zijn bij Marengo-proces

De verdachten in het grote liquidatieproces Marengo mogen later deze maand toch aanwezig zijn in de rechtbank. Dat heeft de rechtbank Amsterdam laten weten. Daarmee komt de rechtbank tegemoet aan klachten van advocaten. Zij waren het er niet mee eens dat de verdachten de zaak alleen via een videoverbinding konden volgen.

De zittingsdagen in het proces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi aanstaande maandag en dinsdag zijn voor verdachten die niet aanwezig willen zijn, of de zaak via videoverbinding volgen. Op 27 en 28 mei, aanvankelijk ingepland als reservedagen, kunnen verdachten lijfelijk aanwezig zijn. De inleidende zittingen staan gepland in de gerechtsbunker Amsterdam-Osdorp.

Vijf advocaten van het kantoor Ficq & Partners lieten eerder deze week weten uit protest niet naar de rechtbank te willen gaan. Zij noemen de situatie door de strenge coronamaatregelen “onwerkbaar” en door het optreden van de rechtbank wordt een eerlijk proces “onmogelijk” gemaakt. Taghi’s advocaat Inez Weski deelt de kritiek.

Rechtbanken openen sinds deze week weer voorzichtig de deuren, maar voor veel (gedetineerde) verdachten en hun advocaten blijft het lastig om fysiek aanwezig te zijn, zeker bij voorbereidende zittingen. Via videoverbinding kan wel, maar meestal maar voor beperkte tijd, afhankelijk van de mogelijkheden in de penitentiaire inrichtingen. De techniek wil daarbij ook nog wel eens haperen.