Weer autobranden in Arnhem

In Arnhem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw auto’s in vlammen opgegaan. Het gaat om drie auto’s die naast elkaar geparkeerd stonden op een parkeerplaats in de wijk Malburgen.

De politie is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er sprake is van brandstichting, zegt een woordvoerster. De branden volgen op een reeks van autobranden waarbij in 2,5 week al meer dan twintig auto’s zijn uitgebrand.

Zondag hield de politie een 42-jarige vrouw aan op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. Op 2 mei werd een 39-jarige man aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen.