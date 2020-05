Bombardement op Rotterdam in aangepaste vorm herdacht

De jaarlijkse herdenking van het bombardement op Rotterdam vindt donderdag vanwege de coronacrisis in aangepaste vorm plaats. Verscheidene sprekers en muzikanten leveren op afstand een bijdrage.

Het programma is te zien via RTV Rijnmond en begint om 13.00 uur. Stadsbeiaardier Geert Bierling speelt vanuit de Laurenskerk. Burgemeester Ahmed Aboutaleb houdt een toespraak vanuit zijn werkkamer en er wordt een krans gelegd bij De Verwoeste Stad op Plein 1940. Dit beeld van beeldhouwer Ossip Zadkine is het belangrijkste oorlogsmonument van Rotterdam. Om 13.24 uur is het twee minuten stil, waarna de klokken overal in de stad zullen luiden.

Verder houdt onder anderen museumdirecteur Paul van de Laar vanuit Museum Rotterdam een lezing en spreekt predikant Harold Schorren een gedachtenisrede en -gebed uit vanuit de Laurenskerk. Om 13.42 uur, toen tachtig jaar geleden het kwartier durende bombardement ongeveer ophield, sluit de voorzitter van het comité Herdenking 14 mei af met een nawoord. Op een groot aantal reclameschermen in de Rotterdamse binnenstad zijn ook foto’s te zien uit de dagen rond het bombardement.

Duitse bommenwerpers voerden op 14 mei 1940 het bombardement op Rotterdam uit als reactie op het verzet van de Nederlandse troepen bij de Duitse militaire overval op Nederland. Bij het bombardement kwamen 800 tot 900 mensen om en werden meer dan 30.000 woningen en panden verwoest. Vrijwel de hele historische binnenstad lag in puin en bijna 80.000 Rotterdammers raakten dakloos.