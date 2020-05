Jeroen Pauw stopt in juli weer bij Op1

Jeroen Pauw houdt het voor de zomer weer voor gezien bij Op1. De presentator stopt in de eerste week van juli, bevestigt hij donderdagavond.

Wilfred Genee zei donderdag al in Veronica Inside dat Pauw voor de zomer zou stoppen en dat er daarna met andere duo’s zou worden gewerkt. Of dat inderdaad zo is en wie dat dan zouden zijn, is nog niet bekend. Of er andere duo’s komen en wie dat dan worden, is nog niet duidelijk. Daar “is geen nieuws over”, aldus Pauw.

Pauw keerde eind maart na bijna drie maanden afwezigheid terug als talkshowpresentator. Samen met Fidan Ekiz neemt hij sindsdien de zondagavond van Op1 voor zijn rekening.