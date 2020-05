Ondernemers zwaar getroffen door coronacrisis: wat kan je zelf doen?

De coronacrisis treft Nederlandse ondernemers en ZZP’ers hard. Een ruime meerderheid van de ondernemers verwacht dat de economie in het tweede kwartaal verder verslechtert. Bijna de helft van niet-financiële bedrijven vreest voor het voortbestaan als de crisis lang aanhoudt, zo blijkt uit onderzoek van het CBS, in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Met name ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening worden zwaar getroffen en zitten in financiële moeilijkheden. De gevolgen van het coronavirus hebben de grootste impact op de reguliere werkzaamheden van relatief kleinere bedrijven. De sectoren waar het reguliere werk helemaal niet door kan gaan, ligt het hoogst bij persoonlijke dienstverlening (88 procent), horeca (73 procent) en cultuur, sport en recreatie (70 procent).

Corona faillissementen

Het kabinet heeft een pakket aan financiële maatregelen in het leven geroepen voor ondernemers, en ook banken, gemeenten en bijvoorbeeld pensioenuitvoerders helpen waar mogelijk. Zo is daar het noodloket voor ondernemers die direct getroffen zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen en hierdoor hun omzet geheel of grotendeels is verdwenen. Dergelijke steun helpt, maar de eerste corona faillissementen zijn al een feit. De voorspellingen zijn dat er in ieder geval 150.000 faillissementen zullen aankomen.

Verkoop bedrijf

De coronacrisis betekent niet voor alle bedrijven die het zwaar hebben dat het einde oefening is. Je bedrijf verkopen is een optie, en vaak een betere dan je bedrijf failliet laten gaan. Een reden voor bijvoorbeeld een grote partij om een bedrijf over te nemen, kan zijn omdat een deel van de bedrijfsvoering, zoals de techniek, interessant is. Voor kopers kan deze tijd dus kansen bieden, juist omdat de nood bij veel bedrijven groter wordt.

Schade beperken

Hoe de crisis precies zal verlopen en wat de ware impact zal zijn, dat weet niemand. Tot die tijd hebben ondernemers wellicht wat meer tijd om zich op andere zaken te richten. Daarbij is het belangrijk dat bedrijven zich vooral gaan richten op de toekomst, en wat er nodig is als de rust weer wat is teruggekeerd. Hoe kan je straks de schade zo snel mogelijk weer inhalen, als de markt weer aantrekt. Dan is het zinvol om een marketing- en salesplan klaar te hebben.

Adverteren

Dit kan ook zomaar een goed moment zijn om te adverteren met advertenties die gericht zijn op de lange termijn. Er wordt momenteel minder geadverteerd, waardoord de advertentiekosten naar alle waarschijnlijkheid goedkoper zijn. Het is belangrijk om juist nu nieuwe leads binnen te halen, door enerzijds advertenties te plaatsen en anderzijds een beknopte versie van je dienst (gratis) online aan te bieden. Bouw aan je relaties en leads, zodat je als bedrijf straks sneller kunt opschalen met de verkoop.

Boekhouding induiken

Steeds meer bedrijven hebben inmiddels in zicht hoe groot de impact is van de coronacrisis. Dit vraagt om het bijstellen van de forecast voor 2020. Dit is een goed moment om je boekhouding in te duiken. Maak een zo realistisch mogelijke inschatting van je financiën en zet voor de komende maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Hierdoor krijg je inzicht in mogelijke betalingsproblemen en kan je als ondernemer beter anticiperen op oplossingen.