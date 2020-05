Ov-bedrijven streven met protocol naar 40 procent capaciteit

De ov-bedrijven streven naar een zo normaal mogelijke dienstregeling per 1 juni. Hierbij denken ze aan een capaciteit van ongeveer 40 procent in de trein en 30 tot 40 procent voor het vervoer per bus, tram en metro (BTM), afhankelijk van het materiaaltype. De ov-bedrijven hebben vanwege het coronavirus een protocol opgesteld, dat uitlegt hoe de reis gemaakt dient te worden. Dit protocol is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het was al bekend dat reizigers per 1 juni mondkapjes moeten dragen. Mensen dienen die tijdig voor het instappen op te zetten, zodat het in- en uitstapproces veilig en snel kan worden doorlopen, luidt het advies.

Ov-medewerkers worden door hun werkgevers geïnstrueerd over hoe zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Daarbij geldt dat waar mogelijk de afstand van 1,5 meter tussen medewerkers en reizigers wordt gehanteerd. Indien dat bij de uitvoering van de taken niet mogelijk is, dienen medewerkers zich te beschermen met mondkapjes. Ov-medewerkers met klachten kunnen zich laten testen op het coronavirus.

Boa’s gaan niet actief speuren naar overtredingen wat betreft afstand houden en het gebruik van mondkapjes en daarvoor boetes uitdelen, maar houden toezicht. Dit houdt in dat ze reizigers informeren en aanspreken op deze regels. “Boa’s Veiligheid & Service zullen de-escalerend te werk gaan en kunnen bij het niet naleven een boete uitschrijven.”