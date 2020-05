Uitmarkt helpt artiesten en komt met alternatieve editie

De 43e Uitmarkt gaat in aangepaste vorm door. Vanwege het coronavirus kan de jaarlijkse publiekstrekker in Amsterdam niet zoals gebruikelijk plaatsvinden. Daarom heeft de organisatie nu een alternatieve variant bedacht op 28, 29 en 30 augustus. Met optredens op binnenlocaties met beperkt publiek en online via livestreams en op televisie.

Daarnaast komt de Uitmarkt in juni met een onlineplatform waar artiesten, makers en instellingen hun werk tegen betaling kunnen aanbieden aan heel Nederland. De inkomsten komen geheel ten goede aan de artiesten en instellingen, zodat zij extra inkomsten kunnen verwerven.

De Uitmarkt is traditiegetrouw de nationale opening van het culturele seizoen in Nederland. Het evenement trok vorig jaar 450.000 bezoekers.