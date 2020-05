Demonstraties bij installatie provinciebestuur Brabant

Voor de ingang van het provinciehuis in Den Bosch hebben milieuorganisaties, waaronder Extinction Rebellion, enkele honderden broeken neergelegd. Onder het motto ‘daar zakt onze broek van af’ protesteren ze tegen het onlangs gesloten coalitieakkoord in Brabant. Ze vinden dat de belangen van de boeren daarin zwaarder wegen dan de ecologische belangen.

Deze vrijdagochtend wordt in het provinciehuis het nieuwe provinciebestuur geïnstalleerd, dat bestaat uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant.

Naast de milieuorganisaties kwamen ook vertegenwoordigers van de culturele sector in het geweer. Bij de ingang van het provinciehuis hadden ze een stapel oude theaterstoelen neergezet. Ze vinden dat cultuur er bekaaid afkomt in het nieuwe akkoord, doordat de hogere kunsten onder het kopje ‘vrijetijdsbeleving’ op één hoop worden gegooid met ‘volkse’ cultuuruitingen als carnaval, en doordat de subsidies worden afgebouwd. Volgens bestuurslid Marc Eysink Smeets van De Kunst van Brabant is dit zeker niet het laatste protest en zal de cultuursector vaker gaan demonstreren.

Cabaretier Theo Maassen zou ook bij het protest zijn als één van drie steltlopers, maar was tijdens het oefenen gevallen en is met een knieblessure afgehaakt.