Minister-president Curaçao: Nederland stelt onrealistische eisen

Volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath verbindt Nederland “onrealistische eisen” aan nieuwe coronasteun. Volgens hem moet Curaçao er meer aan doen om “economisch, financieel en mentaal” zelfstandig te worden. Tijdens een persconferentie in de aanloop naar gesprekken in Nederland over de steun benadrukte hij “geen loopjongen” van Nederland te zijn.

De voorwaarden die Nederland stelt zijn niet te streng, verklaarde staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) vrijdag na overleg met de gevolmachtigde ministers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten over de verlenging van de coronasteun aan die landen in het Koninkrijk. Daar viel nog geen beslissing over het nieuwe steunpakket. De gevolmachtigde ministers willen eerst nader overleg met hun regeringen. Woensdag komt er meer duidelijkheid.

Knops wil dat de landen hun overheidsfinanciën hervormen. Hij zei eerder dat “hun huishoudboekje niet op orde” is. Knops wil onder meer afspraken maken over het aftoppen van salarissen in de publieke sector en het verkleinen van de overheid. “Deze situatie is zo ernstig (…) dat het echt maatregelen vraagt om in te grijpen in het overheidsapparaat”, aldus Knops.

Nederland leende zes weken geleden 177 miljoen Antilliaanse gulden (90 miljoen euro) aan Curaçao. Het zou opnieuw om een steunpakket voor zes weken gaan van zo rond de 150 miljoen euro voor de drie landen. “Als ik in de schoenen van de landen stond, zou ik heel goed kijken naar dit aanbod voor steun”, zei Knops na de ministerraad.

Volgens Rhuggenaath is Curaçao druk bezig met bezuinigingsmaatregelen, maar stelt Nederland “voorwaarden waar we ondanks alle moeite niet aan kunnen voldoen”. Hij benadrukt dat Curaçao werkt aan een grote reorganisatie van het overheidsapparaat.