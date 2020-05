Musicals Titanic en Rocky Horror Show geschrapt om coronavirus

De grote reizende musicalproducties Titanic en The Rocky Horror Show die in het seizoen 2020-2021 in de Nederlandse theaters te zien zouden zijn, worden voorlopig geschrapt. Het producentenduo Hans Cornelissen en Ruud de Graaf heeft hiertoe moeten besluiten vanwege de aanhoudende coronacrisis, maakten zij vrijdag bekend.

Het tweetal wil beide voorstellingen in het seizoen 2021-2022 alsnog op de planken brengen, als de coronacrisis hopelijk voorbij is. “Deze pijnlijke beslissing is onafwendbaar gebleken”, meldt Cornelissen. “We zijn de afgelopen twee maanden steeds blijven hopen de tournees volgens de bestaande planning overeind te kunnen houden, maar dat is niet meer realistisch. Uitzicht op terugkeer naar de normale situatie is er nu nog niet en deze twee grote reizende producties zijn vanwege het grote aantal cast- en crewleden ook niet geschikt voor de zogenaamde ‘anderhalvemeterformule’.”

De Graaf en Cornelissen zijn na Stage Entertainment van Albert Verlinde het grootste Nederlandse productiehuis als het gaat om grote theatervoorstellingen. Beide shows zouden zeven maanden lang door Nederland toeren en ruim honderd maal te zien zijn in meer dan dertig theaters. De producties boden bijna een jaar lang werk aan bijna honderd mensen. In de hoofdrollen waren grote namen als René van Kooten, Mariska van Kolck, Sven Ratzke en Ellen Pieters gecast.

De producenten hopen dat de derde grote productie komend seizoen, Saturday Night Fever, nog wel door kan gaan. De première hiervan staat gepland voor 25 januari 2021. Ook is het de bedoeling dat er in het voorjaar en de zomer van 2021 een reprise komt van Kinky Boots. De tournee van de succesvoorstelling werd half maart abrupt afgebroken toen de theaters hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus.