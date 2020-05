Rutte: horeca open tijdens pinksterweekend ‘denkbaar’

Het is “denkbaar” dat de horeca het hele pinksterweekend al open mag zijn. Maar eerst moet duidelijk worden of de versoepeling van de maatregelen die voor 1 juni is gepland wel kan doorgaan, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

Politieke partijen en horeca hebben gevraagd of het niet mogelijk is om de cafés en restaurants al het weekend vóór maandag 1 juni open te doen. De horeca heeft zwaar te lijden onder de sluiting die vanwege het coronavirus is opgelegd.

Er wordt momenteel met de horeca overlegd over een aantal zaken, aldus Rutte. Het gesprek gaat onder meer over de handhaving van de 1,5 meterregel en de risico’s die zijn verbonden aan het openen tijdens Pinksteren.

Het kabinet neemt dinsdag een besluit over het openen van de horeca. Daarbij gaat het af op het advies van het Outbreak Management Team, de wetenschappers die het kabinet adviseren over de aanpak van het coronavirus.