Verschillende EU-landen openen de grenzen voor sommige reizigers

Europa heft de barricades aan de grenzen langzaam maar zeker op. Verschillende landen binnen de Europese Unie en samenwerkende landen (zonder EU-lidmaatschap) hebben besloten om bepaalde reizigers weer door te laten. Volledig vrij vervoer van personen is nog lang niet overal mogelijk en de kans is klein dat dit op korte termijn verandert.

Noorwegen, IJsland, Duitsland en de Baltische Staten

In Noorwegen is het vanaf 13 mei mogelijk om het land binnen te komen wanneer je vastgoed in Noorwegen hebt of familieleden wilt bezoeken. Mensen die het land binnenkomen, moeten nog wel 10 dagen in quarantaine.

Voor Duitsland is er geen quarantaine. Zakelijke reizigers en familiebezoekers mogen de grens over bij Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. De grens met Luxemburg gaat volledig open. Duitsland wil op 15 juni alle grenzen openstellen, maar wacht op goedkeuring van de EU.

De Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) stellen alleen de onderlinge grenzen open. Mensen die de landen binnenkomen moeten echter wel 14 dagen in quarantaine voordat zij daadwerkelijk de straat op mogen.

De grenzen tussen Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk gaan ook deels open. Ook hier gaat het om zakelijke reizigers en mensen die familie in het buitenland willen bezoeken.

Hoe zit het met vakanties?

Ondanks dat het relatief vroeg is om uitspraken te doen, heeft de Europese Unie voorlopig een negatief reisadvies afgegeven en is het volledig openen van de grenzen nog niet een onderwerp dat op tafel ligt bij de commissie. Dat betekent dat veel mensen hun vakantie in het water zien vallen. De Europese Commissie heeft al aangegeven dat hieraan gewerkt wordt. Reisorganisaties moeten de betaalde reizen terugbetalen, of werken met een vouchersysteem waarbij de consument de vrije keuze heeft.

De gemiddelde consument zal daarmee naar alle waarschijnlijkheid de vakantie in eigen huis of tuin door gaan brengen. Wellicht een goed moment om eens te kijken naar de mogelijkheden om te verbouwen of renoveren met spaargeld, een persoonlijke lening bij De Nederlandse Kredietmaatschappij of een verhoging van de hypotheek wanneer de bank mee wil werken.