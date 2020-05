Waterschappen stellen eerste sproeiverboden in

Op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug mogen landbouwers vanaf maandag niet meer sproeien met oppervlaktewater. Waterschap Vallei en Veluwe heeft vrijdag een beregeningsverbod afgekondigd, omdat de droogte in het gebied zorgelijk is. Ook in het Brabantse gebied rond Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert geldt een sproeiverbod. De schappen gaan daarop handhaven.

Het voorjaar verloopt zeer droog, aldus de waterschappen en het KNMI. Het tekort aan regen is veel hoger dan gemiddeld en komt al ruim boven dat van het recordjaar 1976. Extra zorgelijk is dat het nu voor het derde jaar achter elkaar veel te droog lijkt te worden, waardoor de grondwaterstand snel zakt.

Als beken en sloten droogvallen en het grondwaterpeil zakt, ontstaat schade aan de natuur. Dieren en planten gaan dood. Ook de waterkwaliteit verslechtert snel, terwijl door een te lage grondwaterstand ook gebouwen en wegen schade oplopen.

Op veel plaatsen in het land nemen waterschappen maatregelen om de droogte te bestrijden. Waterschap Vechtstromen laat meer dan 100 miljoen liter water per dag in vanuit het IJsselmeer om de waterstand in Drenthe op peil te houden. In het riviertje De Geer bij Wilnis is een dam geplaatst om te voorkomen dat brak water naar de Vinkeveense Plassen stroomt. In het hele land is de brandweer extra alert op natuurbranden.