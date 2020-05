Wetenschappers onderzoeken of mensen nepnieuws corona geloven

Wetenschappers onderzoeken in hoeverre mensen nepnieuws over het coronavirus geloven. Het onderzoek, TRUTH genaamd, wordt geleid en ook gefinancierd door de Universiteit van Wolverhampton en ook het Meertens Instituut en de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn betrokken.

Aan de hand van de onderzoeksgegevens wil het onderzoeksteam overheden adviseren over het gedrag rond nepnieuws en desinformatie. De onderzoekers hopen de Britse en Nederlandse regering te ondersteunen bij het reageren op desinformatiecampagnes.

“Het probleem van nepnieuws tijdens de crisis is enorm, vooral tijdens de lockdown. Mensen brengen meer tijd online door en de hoeveelheid desinformatie over de coronacrisis is enorm toegenomen”, aldus projectleider Sebastian Groes.

“Mensen willen begrijpen wat er met hun leven gebeurt, en hebben behoefte aan controle, die nepnieuws en complottheorie├źn beloven te geven. Nepnieuws heeft het potentieel om het leven van mensen in gevaar te brengen.”

Het tweede doel van het project is het vergelijken van de reactie van verschillende culturen op nepnieuws. Het team hoopt ook te kunnen concluderen wat leeftijd en geslacht voor invloed hebben.