Rotterdam bij dat songfestival alsnog naar de stad komt

De gemeente Rotterdam is blij dat het Eurovisiesongfestival volgend jaar alsnog naar de Maasstad komt. Zaterdagavond werd officieel groen licht gegeven door de organiserende omroepen NPO, NOS en AVROTROS.

“Erg fijn dat de omroepen en de EBU opnieuw het vertrouwen hebben om samen met ons alsnog een onvergetelijke 65e editie van het Eurovisie Songfestival neer te zetten”, zegt de verantwoordelijk Rotterdamse wethouder Said Kasmi. “Dat is een groot compliment voor al die mensen die in de afgelopen maanden zo hard bezig zijn geweest met de voorbereidingen hier in Rotterdam. Wij zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken”, aldus Kasmi. “Iets om – zeker in deze moeilijke tijden – met elkaar naar uit te kijken.”

De publieke omroep wil graag door met de organisatie van het Eurovisiesongfestival in 2021. “Juist nu is het belangrijk dat we ons als publieke omroep sterk maken om deze Europese traditie voort te zetten”, zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman. Volgens Rijxman verdienen “Europa en Nederland, gaststad Rotterdam, artiesten, fans en de Nederlandse creatieve en culturele sector” iets om naar uit te kijken “in deze lastige tijden”. “Stilstaan is geen optie dus we gaan er in onze voorbereidingen met Rotterdam alles aan doen om toch een bijzonder festival te organiseren.”

In welke vorm het songfestival volgend jaar plaatsheeft, is nog niet duidelijk. De organiserende omroepen en de European Broadcasting Union (EBU) ontwikkelen meerdere scenario’s.