Spotlights op songfestivaldeelnemers in Europe Shine a Light

De 41 deelnemers van het geannuleerde Eurovisiesongfestival staan zaterdagavond, op de dag dat de grote finale had moeten zijn, toch in de schijnwerpers. Dat gebeurt in het alternatieve programma Eurovision: Europe Shine a Light, dat voor heel Europa live vanuit Hilversum wordt gemaakt.

Vanuit hun eigen huizen brengen de 41 artiesten een persoonlijke boodschap en wordt een deel van het liedje dat ze zouden zingen op het songfestival getoond. Ook brengen ze samen het nummer Love Shine a Light van Katrina and The Waves, het winnende liedje van 1997.

Ook maken enkele voormalige winnaars hun opwachting in de show. Zo zingt Duncan Laurence zijn nieuwe liedje Someone Else en onder anderen Gali Atari (Israël, 1979), Johnny Logan (Ierland, 1980 en 1987) Marija Šerifović (Servië, 2007), Måns Zelmerlöw (Zweden, 2015) en Netta (Israël, 2018) laten van zich horen.

De show wordt in het Engels gemaakt en wordt uitgezonden in 45 landen. Het originele songfestivalprestentatietrio, bestaande uit Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley, mag ook het alternatief presenteren. NikkieTutorials verzorgt de online-updates.