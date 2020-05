Ahoy heeft ‘ontzettend veel zin’ in Eurovisiesongfestival 2021

Ook Rotterdam Ahoy is lyrisch over het feit dat het Eurovisiesongfestival alsnog naar Rotterdam komt, een jaar later. Dat laat algemeen directeur Jolanda Jansen weten zaterdagavond nadat de organiserende omroepen NPO, NOS en AVROTROS groen licht hadden gegeven dat het Eurovisiesongfestival volgend jaar alsnog naar de Maasstad komt

“Wij hebben ontzettend veel zin om met nieuwe energie een fantastisch ESF 2021 te organiseren in Rotterdam. Uiteraard vergeten we daarbij de huidige situatie niet, maar wij zijn er klaar voor om samen met een prachtig team op creatieve manier iets geweldigs neer te zetten volgend jaar”, aldus Jansen.