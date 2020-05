Curry & Van Inkel meest iconische programma van Veronica

Het radioprogramma Curry & Van Inkel is door luisteraars van Radio Veronica uitgeroepen tot het meest legendarische programma uit de geschiedenis van het station. Radio Veronica viert zondag het 60-jarig bestaan en liet luisteraars hun favoriete show kiezen.

Het vrijdagavondprogramma van Adam Curry en Jeroen van Inkel was van 1984 tot 1987 te horen op Radio Veronica. Het programma was geïnspireerd op de manier waarop Amerikaanse radiostations in de jaren tachtig programma’s maakten. Ook de onderwerpen, brutaliteit en openheid waren nieuw op de Nederlandse radio en een voorbeeld voor programma’s die volgden. Met hun show veranderden de twee jonge dj’s uit Amsterdam het Nederlandse radiolandschap voorgoed. Een populair item in het programma was de Minimix van Ben Liebrand.

Jeroen van Inkel nam tijdens een speciale uitzending op Radio Veronica de bijbehorende prijs in ontvangst. Hij noemde die uniek en hartverwarmend. Adam Curry krijgt de zijne opgestuurd, hij woont en werkt in Amerika. In de top tien van legendarische programma’s stonden naast Curry & Van Inkel ook shows als Countdown Café en Wil Wil Wel.

Veronica viert het feest de komende dagen nog even verder. Zo keert maandag de Roepie Roepie vogel weer even terug op de radio en volgen de rest van de week spelletjes als Raad Waar Die Staat, De Stemband en De Snipperhit. Vrijdag is de Veronica Top 60, samengesteld door “de huidige en oude helden” van de zender. De presentatie van de lijst is in handen van Dennis Ruyer en Tim Klijn, die gezelschap krijgen van voormalige Veronica-dj’s Wessel van Diepen, Rob Stenders en Edwin Evers.

Veronica begon in 1960 als Radio Veronica en opereerde als zeezender vanaf de Noordzee. Radio Veronica moest in 1974 stoppen met uitzendingen vanaf het schip, maar keerde later terug in Hilversum op de wal.