Groot alarm om twee branden op industrieterrein Chemelot Geleen

Op industrieterrein Chemelot in Geleen zijn zondagavond twee branden uitgebroken. De brandweer en het industrieterrein hebben groot alarm geslagen.

De branden woedden volgens Chemelot bij de warmtekrachtcentrale op het terrein en in de EPT-rubberfabriek. Brandweer en fabrieksmedewerkers proberen het vuur onder controle te krijgen.

Een woordvoerder van de brandweer benadrukte dat er geen chemische producten in brand staan. De rubberfabriek, waar brand is uitgebroken, ligt stil, zei hij. De brand zou woedden in kabelgoten op de tweede verdieping.

Over de brand bij de warmtekrachtcentrale kon deze woordvoerder niets zeggen. Vooralsnog raakte niemand gewond.