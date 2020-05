Kabinet praat over sociaal-maatschappelijke impact coronacrisis

Een groot deel van het kabinet heeft zondag opnieuw urenlang overlegd over de coronacrisis. Het beraad dat elk weekend plaatsvindt op het Catshuis in Den Haag, stond deze keer onder meer in het teken van de sociaal-maatschappelijke impact van de al een paar maanden durende crisis. Daarvoor waren burgemeester Femke Halsema en hoogleraar pedagogiek Micha de Winter aangeschoven.

Daarnaast lieten de bewindslieden zich zoals gebruikelijk bijpraten door RIVM-directeur Jaap van Dissel over de stand van zaken met het virus en de situatie in de ziekenhuizen. De laatste cijfers geven aan dat minder mensen overlijden aan het virus en het aantal ziekenhuisopnamen verder afneemt.

Ook bereidde het kabinet alvast besluiten voor die deze week worden genomen, zoals hoe het verder gaat met de eerder aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen die per 1 juni zouden ingaan. Volgens de routekaart gaan onder meer de buitenterassen en horeca beperkt open, evenals de bioscopen en culturele instellingen. Daar mogen dan maximaal dertig mensen bijeenkomen. De afstandsregel van 1,5 meter blijft daarbij gelden. Ook de middelbare scholen starten weer op.

Naast premier Mark Rutte waren de vicepremiers Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren en Carola Schouten en justitieminister Ferd Grapperhaus aanwezig. Ditmaal waren ook onderwijsminister Arie Slob, Wopke Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) aangeschoven.

Maandag praten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s over de maatregelen en de voorgenomen versoepeling. Dinsdag komt het Ministeriële Crisisberaad (MCCb) bijeen om een klap te geven op de nieuwe adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) van deskundigen.