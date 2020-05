Ruim 2,3 miljoen kijkers voor alternatief songfestival

Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond op NPO1 gekeken naar Europe: Shine a Light. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De speciale tv-uitzending was een alternatief voor de finale, die zaterdag had moeten plaatsvinden.

De kijkcijfers komen niet in de buurt van de voorgaande jaren waarin Nederland de finale van het songfestival haalde. Alleen in 2015, toen de Nederlandse inzending niet de finale bereikte, was er met 2 miljoen kijkers minder belangstelling. Ter vergelijking: naar de finale van vorig jaar, toen Duncan Laurence het songfestival won, keken 4,4 miljoen mensen. In de topjaren 2013 en 2014 keken er zelfs rond de 5 miljoen mensen naar de finale.

Het presentatietrio Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit loodsten de miljoenen kijkers via tv en online langs de 41 kandidaten van dit jaar. Tussendoor waren er meerdere optredens. Zo zong de Zweedse zanger Måns Zelmerlöw een uitgeklede versie van zijn winnende liedje Heroes uit 2015 speciaal voor alle hulpverleners die coronazieken behandelen.

Tijdens de show, die in 45 landen te zien was, werd ook bekendgemaakt dat het Eurovisiesongfestival van 2021 definitief zal plaatsvinden in mei in Rotterdam.