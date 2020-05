Strandtenten in Den Haag vanaf woensdag gedeeltelijk open

De strandtenten bij Den Haag willen vanaf woensdag meer faciliteiten gaan bieden aan bezoekers van het strand. Dat bevestigt André Triep, de voorzitter van de vereniging van Strandexploitanten, naar aanleiding van een bericht van Omroep West. De vereniging heeft een brief naar de gemeente gestuurd waarin deze gedeeltelijke opening wordt aangekondigd. De strandtenten willen consumpties via een take away aanbieden, willen strandbedjes verhuren en ook de toiletten gaan weer open.

“In andere badplaatsen mogen wel al strandbedjes worden neergezet, maar bij ons niet. We vinden dat één lijn moet worden getrokken. Het wordt met Hemelvaart hartstikke mooi weer. Het gat wat nu geslagen is, omdat we al zolang niet open mogen, gaat hier niet mee dicht. Maar we kunnen toch weer wat verdienen en kunnen weer ons personeel inzetten.”

Triep benadrukt dat de coronaregels in acht zullen worden genomen. De strandtenthouders in Scheveningen en Kijkduin zijn niet bang voor mogelijke boetes. “In de situatie waarin we nu zitten, maakt een boete niks meer uit. Er is voor ons ook nog steeds geen steun vanuit de overheid. We willen daarom niet langer meer wachten.”

De gemeente zegt de brief te hebben gekregen. “We hebben de brief gezien en gaan er nu niet op reageren. Het kabinet is eerst aan zet om aan te kondigen wat mogelijk is vanaf 1 juni. Daarna maakt de gemeente bekend hoe de versoepeling wordt ingeregeld binnen Den Haag en op Scheveningen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.