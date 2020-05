Een vrouw is door een steekpartij in het Wantijpark in Dordrecht gewond geraakt aan haar gezicht en nek. De politie heeft na een zoekactie een verdachte aangehouden.

Het incident in Dordrecht gebeurde kort na 00.30 uur. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. De identiteit van het slachtoffer en de verdachte zijn nog niet bekendgemaakt.