Breda stelt zich kandidaat als ‘proeflocatie’ heropening horeca

Breda heeft zich kandidaat gesteld om te fungeren als ‘proeflocatie’ voor de heropening van de horeca. De horecagelegenheden in de Brabantse stad hebben een plan ontwikkeld om op 25 mei te wennen aan de nieuwe coronamaatregelen.

“Wij als stad zijnde willen wel zien wat er gebeurt met de nieuwe regels en of de protocollen en aannames kloppen”, zegt wethouder Boaz Adank. “Fietsen leer je namelijk ook niet in één keer.”

De testdag valt op een maandag en dat is een bewuste keuze. “Het had ook gekund op een weekenddag, maar Koninklijke Horeca Nederland achtte dat niet het meest geschikt”, aldus Adank, die berichtgeving van Omroep Brabant bevestigt. De dag is alleen bedoeld voor inwoners van de stad zelf.

Adank beschouwt het als een “moreel appel” om de stad open te stellen voor het experiment. “Vorige week zagen we al dat VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff en premier Mark Rutte met vragen zaten en toen kwam naar voren dat er geoefend moest worden. Onze uitnodiging sluit daar naadloos op aan.”

De stad is in afwachting van een besluit van het kabinet. De horecagelegenheden mogen op 1 juni weer hun deuren openen.