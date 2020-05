Burgemeesters: horeca niet eerder open

De burgemeesters van 25 Veiligheidsregio’s die bijeenkomen in het Veiligheidsberaad willen niet dat de horeca voor 1 juni opengaat. “1 juni is al ingewikkeld genoeg. Het is verstandig ons aan die datum te houden. We moeten de tijd nemen om per dorp of stad de maatregelen rond de horeca goed te regelen. Ik ben blij dat we daarvoor nog zeker een week hebben”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van het beraad.

Dinsdag beslist het kabinet over versoepeling van de coronamaatregelen. Maandagavond kwamen de burgemeesters bijeen in Utrecht. Zij gaven aan dat de horeca in Nederland niet “in een stramien is te regelen”. “Het is maatwerk. Maar overal geldt dat anderhalve meter afstand houden de regel is”, aldus Bruls.