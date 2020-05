Coronatests ook beschikbaar voor mantelzorgers

Ook mensen die voor bijvoorbeeld een ziek familielid zorgen, kunnen zich vanaf maandag 18 mei laten testen op het nieuwe coronavirus bij klachten die wijzen op een besmetting. Daarvoor is voldoende capaciteit beschikbaar, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al eerder.

Testen is alleen zinvol als tijdens het verzorgen de 1,5 meter afstand niet is aan te houden, meldt MantelzorgNL op zijn site. Dat is de landelijke vereniging die de belangen behartigt van mantelzorgers. “Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden.” Testen gebeurt alleen bij klachten die passen bij Covid-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Mantelzorgers kunnen vanaf 18 mei in bepaalde gevallen ook beschermingsmiddelen krijgen, zoals mondkapjes, handschoenen, brillen en schorten.