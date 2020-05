D66 en CU: sta evenementen binnen coronaregels toe

Evenementen die passen binnen de coronavoorschriften, moeten niet langer worden verboden. Voor bijvoorbeeld een drive-inbioscoop kan best een uitzondering worden gemaakt, vinden regeringspartijen ChristenUnie en D66.

Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zoals eredivisiewedstrijden en zomerfestivals, zijn tot minstens 1 september verboden. Het kabinet vreest het coronavirus in de kaart te spelen als veel mensen samenkomen.

Maar dat verbod treft ook evenementen waar bezoekers bijvoorbeeld wel degelijk onderling 1,5 meter afstand bewaren, constateren D66 en ChristenUnie. Dat is zonde. “We vragen het kabinet om te kijken naar wat wél mogelijk is”, zegt Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66). Creatieve ideeën voor bijvoorbeeld drive-inbioscopen “moeten we in deze crisis juist aanmoedigen in plaats van verbieden”, stelt zijn CU-collega Eppo Bruins.

De twee coalitiepartijen wijzen erop dat zulke evenementen in Duitsland en Denemarken wel zijn toegestaan. Ook in Nederland moeten burgemeesters een uitzondering kunnen maken, vinden ze.

De veiligheid staat volgens Bruins en Schonis voorop, maar zwaar getroffen evenementenbranche en horeca moeten ook niet onnodig aan banden. “Land op slot betekent niet automatisch alle plezier kapot”, zegt Schonis.