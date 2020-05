Den Haag: strandtenten blijven dicht, geen uitzondering mogelijk

De strandtenten in Den Haag kunnen nog niet open, hoe graag de eigenaren dat ook willen. In elk geval tot 2 juni moeten ze dichtblijven. Er komen geen uitzonderingen, maakte de gemeente Den Haag maandag duidelijk.

De strandtentexploitanten hadden zondag gezegd dat ze vanaf woensdag gedeeltelijk open willen gaan. Ze willen afhaalconsumpties verkopen en strandbedjes verhuren. Daarnaast willen ze hun wc-gebouwtjes weer in gebruik nemen. Dat mag niet, zegt de gemeente nu. “Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair” is niet toegestaan, en “het openstellen van gemeenschappelijk sanitair” ook niet, vanwege “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s”. Dit verandert volgens de gemeente pas wanneer premier Rutte aankondigt dat de regels worden versoepeld.

De Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen reageert verbijsterd. “Ik snap er niets meer van. Ik ben van mijn stoel gevallen toen ik het las”, zegt voorzitter André Triep. “Mensen mogen wel naar winkels en bouwmarkten. Maar hier is geen echt gevaar voor besmetting. We hebben een zee aan ruimte. We kunnen de strandbedjes ook op drie meter afstand zetten.”

Volgens Triep is er onder de exploitanten veel onbegrip en een hoop onvrede. “Dit zet alleen maar kwaad bloed. De mensen gaan failliet. Ze hebben al veel onkosten moeten maken en de lonen moeten ook betaald worden.”