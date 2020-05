Dit jaar geen Louis en Theo d’Or of andere podiumprijzen

Een aantal belangrijke podiumprijzen wordt dit jaar niet toegekend, waaronder de prestigieuze Louis d’Or voor de beste mannelijke hoofdrol en de dito Theo d’Or voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Ze worden pas volgend jaar weer uitgereikt. Dat meldt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

“Het abrupte einde van het theaterseizoen maakt dat het voor de jury’s van toneel, dans, cabaret, jeugdtheater, klassieke muziek en mime niet mogelijk is om een goede afweging en keuze voor prijswinnaars te maken”, meldt de organisatie. “Veel voorstellingen zijn niet doorgegaan en het seizoen is onvolledig afgesloten. Gezelschappen en podiumkunstenaars die in dit seizoen niet kunnen optreden, als gevolg van de crisis, worden hierdoor tekortgedaan.”

De verschillende jury’s zullen volgend jaar de prestaties en voorstellingen over twee seizoenen “meenemen in hun afwegingen en keuzes”. De toneeljury en de dansjury maken dit najaar wel nominaties bekend, die dan meedingen naar de prijzen die in 2021 worden uitgereikt. De jury’s voor mime, cabaret, klassieke muziek en jeugdtheater komen pas in 2021 met al hun nominaties.

De toneel- en dansnominaties worden bekendgemaakt tijdens respectievelijk het Nederlands Theater Festival en de Nederlandse Dansdagen. Het Nederlands Theater Festival 2020, van 3 tot en met 13 september, zal online en in het echt met een selectie van de beste voorstellingen van afgelopen seizoen komen, tijdens een aangepast programma. Het aantal producties is kleiner dan anders. Zo’n vijftien producties zullen in een 1,5 meteropstelling in de zaal te zien zijn.

“De grotere producties die financieel onhaalbaar zijn in de 1,5 metersamenleving tonen we helaas niet. The show must go on, maar niet tegen elke prijs”, aldus festivaldirecteur Jeffrey Meulman. Hij meldt alvast dat er dit jaar een hoog percentage Belgische voorstellingen bij zal zijn.