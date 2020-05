Een visumaanvraag, ESTA of ETA voor, na en tijdens corona? Vraag een e-visum aan!

Op het moment houdt het coronavirus vele landen in zijn greep. De grenzen zijn dicht en er kan nagenoeg bijna niet gereisd worden. Toch is er ook steeds meer positieve berichtgeving rondom het thema corona. Zo kondigde de Italiaanse premier Giuseppe Conte onlangs aan dat Italië per 3 juni 2020 weer toegankelijk voor Europeanen zal zijn. Dit geeft een hoopvol signaal voor de toekomst.

De verwachting is dan ook dat langzaam maar zeker steeds meer landen het voorbeeld van de Italianen zullen volgen. Maar hoe ziet het reizen er na corona uit? Één ding is zeker: reizigers dienen voor verre reizen nog gewoon een visum aan te vragen. En de meest gemakkelijke variant is het elektronische visum. Maar wat houdt het e-visum precies in?

Het elektronische visum, ofwel e-visum

Het e-visum, ofwel electronisch visum, is een visum wat digitaal aangevraagd en geleverd wordt. Het fungeert als een alternatief op het regulaire visum, waardoor het niet langer noodzakelijk is een visum via de ambassade aan te vragen. Het absolute voordeel hiervan is dat visumaanvragen sneller verwerkt kunnen worden en daarmee wordt de ambassade grotendeels ontlast. Er zijn dan ook steeds meer immigratiediensten en regeringen die overstag gaan en hier zijn goede redenen voor.

Waarom landen het e-visum introduceren?

Het voornaamste doel is niet altijd het vereenvoudigen van visumaanvragen. Het is dan interessant om na te gaan, wat daadwerkelijk de belangrijkste motieven achter de invoer van het e-visum zijn.

Sommige landen, zoals Kenia, zien het als de ultieme manier om hun eigen staatskas te spekken. Dit betekent dat er bij de aanvraag van een e-visum nauwelijks naar de gegevens van de reizigers gekeken wordt noch een risicoanalyse uitgevoerd wordt. In tegenstelling tot vele andere landen die juist een digitale reistoestemming introduceerden om diens eigen grenscontroles aan te scherpen en een betere veiligheid te garanderen. Amerika is hier een goed voorbeeld van. Sinds 9/11 doet de VS er alles aan om de veiligheid binnen het eigen land te verbeteren. Ten gevolge van een speciale 9/11 commissie is het Electronisch System for Travel Authorization (ESTA Amerika) ingevoerd. Bij een esta aanvraag gaat het om een reistoestemming voor reizigers, die officieel geen visum voor hun reis naar Amerika dienen aan te vragen. Dit zijn reizigers die onderdeel van het zogeheten ‘Visa Waiver Program’ zijn, waarbij gekeken wordt in hoeverre deze reizigers een risico voor de nationale veiligheid vormen.

Tot slot kan het e-visum ook voor serieuze eigen doeleinden ingezet worden. Zo dragen reizigers die een visum voor Nieuw Zeeland (NZeTA) aanvragen bij aan het behoud van de natuur. Kortom, er zijn verschillende legitieme redenen waarom steeds meer landen het e-visum introduceren. Maar waar dient bij de aanvraag van een e-visum op gelet te worden?

Het aanvragen van een e-visum, waar je op moet letten

Het aanvragen van een electronisch visum wordt door veel reizigers onderschat. Veel voorkomende fouten zijn fouten binnen de aanvraag, het te laat of te vroeg indienen van een aanvraag of het verkeerde e-visum aanvragen. Door zulke fouten wordt een visumaanvraag veelal afgewezen. Om dit soort problemen te voorkomen, is het een aanrader om met behulp van een online visumbureau een e-visum aan te vragen. Deze controleren aanvragen op veel voorkomende fouten en zorgen ervoor dat visumaanvragen op tijd worden ingediend.

Regels omtrent de uitgifte van e-visums veranderen continu. Momenteel dienen steeds meer reizigers omwille van de corona over een extra gezondheidsverklaring te beschikken. Een online visumbureau is hierop voorbereid en kan potentiële reizigers over de huidige stand van zaken informeren en helpen bij de aanvraag.