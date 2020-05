Kroongetuige liquidatieproces wil niet verder zonder advocaat

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, mag niet zijn eigen adviseurs kiezen. B. zei maandag dat hij twee adviseurs heeft gevonden, van wie een advocaat is. Volgens B. heeft het Openbaar Ministerie deze constructie in eerste instantie goedgekeurd. Enkele weken later zou het OM die goedkeuring alsnog hebben ingetrokken. Een en ander heeft onlangs tot gevolg gehad dat B. niet verder wil verklaren.

B. vertelde dit tijdens een tussentijdse zitting in het proces, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Taghi en zestien medeverdachten worden beschuldigd van een reeks liquidaties en pogingen en plannen daartoe. Vermeend bendelid B. liep in 2017 over naar justitie en werd kroongetuige.

B.’s advocaat Derk Wiersum werd in september vorig jaar doodgeschoten. Daarna hielden drie advocaten voortijdig op met de verdediging van de man. B. sprak zijn afschuw uit over de moord. In maart 2018 werd zijn (niet-criminele) broer doodgeschoten, kort nadat justitie bekend had gemaakt dat er een kroongetuige in de zaak was. B. heeft al tientallen verklaringen afgelegd. In combinatie met een enorme hoeveelheid berichtenverkeer tussen de verdachten onderling meent justitie solide bewijs in handen te hebben.

Het OM wilde maandag niet op het relaas van B. ingaan. “Wij hebben het gehoord”, zei het OM erover. De rechtbank vindt dat de kwestie moet worden opgelost, maar kan verder geen actieve rol spelen om dit te bevorderen. “Wij vinden dat u een advocaat moet hebben”, aldus de rechtbank. “Punt.”

B. sloot maandag het rijtje verdachten af met wie de rechtbank de zaak kort besprak, door de coronamaatregelen op afstand. Een aantal, onder wie Taghi, liet zich alleen vertegenwoordigen door een advocaat, anderen hadden een videoverbinding met de rechtbank. Verdachten die per se in de rechtszaal aanwezig willen zijn, zijn 27 en 28 mei aan de beurt.

De inhoudelijke behandeling van de megazaak begint mogelijk in december en zal tot ergens in 2021 doorlopen. Het OM kondigde aan dat het nog drie moordzaken in het dossier zal onderbrengen. Welke verdachten dat betreft, gaf het OM nog niet prijs. Na de zittingsdag in mei zal de volgende zittingsronde in augustus plaatsvinden.