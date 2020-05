Margreet Dolman maakt positieve coronashow in theater

Margreet Dolman gaat op 22 mei voor het eerst sinds de coronalockdown weer optreden in het theater. Het alter ego van cabaretier Paul Haenen speelt die vrijdagavond een speciale coronavoorstelling in het Betty Asfalt Theater in Amsterdam. Ook dominee Gremdaat, een ander vast personage in de shows van Haenen, doet mee aan de voorstelling.

Er zullen geen bezoekers in de zaal zitten, maar mensen kunnen wel een ticket kopen voor een streaminglink waarin de show kan worden gevolgd. Het Betty Asfalt Theater wil in juni meer voorstellingen op deze manier gaan streamen. Het is de bedoeling dat op termijn ook een handvol bezoekers in het theater worden toegelaten, als dit mag volgens de RIVM-richtlijnen.

Het eerste podium dat op 1 juni daadwerkelijk weer zijn deuren voor publiek opent, is het TapasTheater in Amsterdam. Er zijn om middernacht optredens van Lisa Ostermann, de winnares van het Leids Cabaret Festival dit jaar, en musicaltalent Job Greuter.