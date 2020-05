Bij 1 op de 5 kinderen met ernstige obesitas is oorzaak medisch

Bij een op de vijf kinderen met ernstige obesitas heeft dit verontrustende overgewicht een medische oorzaak. Dat hebben artsen van het Centrum Gezond Gewicht van Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis en Amsterdam UMC vastgesteld. De bijna 20 procent is “een veel hoger percentage dan eerder in de medische literatuur is beschreven, namelijk ongeveer vijf procent” , melden de onderzoekers.

Het is niet alleen belangrijk om te weten wat de oorzaak is om een passende behandeling te geven, maar de diagnose kan ook veel begrip van de omgeving opleveren. Nu wordt er vaak gedacht dat de zwaarlijvigheid door een ongezonde leefstijl komt. Ook dokters gaan daar vaak in eerste instantie van uit.

Bijna 16 procent van de kinderen en jongeren in Nederland heeft overgewicht, bij 3 procent daarvan gaat het om obesitas. Arts-onderzoekers Lotte Kleinendorst en Ozair Abawi onderzochten een groep van bijna driehonderd kinderen met ernstige obesitas. In ons land zijn er 18.000 kinderen met deze gevaarlijke vorm.

De medische oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Bij een aantal van de kinderen zit het “echt in de genen”. Bij andere onderzochte kinderen waren medicijngebruik of eerder opgelopen hersenschade de hoofdoorzaak van hun hoge gewicht.