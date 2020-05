Dj Martin Garrix is de rijkste jonge BN’er

Dj Martin Garrix mag zich de rijkste BN’er onder de 40 jaar noemen. De 24-jarige dj staat met een geschat vermogen van 45 miljoen euro in de Top 100 Jonge Miljonairs van zakenblad Quote. De bankrekening van Garrix is goed voor een zestiende plek in de rijkenlijst.

Zoals verwacht scoren dj’s sowieso goed in de Top 100. Zo behoren ook Afrojack (30 miljoen) en Hardwell (22 miljoen) in het rijtje van vijf rijkste jonge BN’ers onder de 40 jaar. Doutzen Kroes is de hoogst genoteerde vrouwelijke BN’er in de Top 100. Het topmodel staat met een geschat vermogen van 30 miljoen op de 28e plek. Nikkie Plessen heeft een iets kleinere bankrekening. De modeontwerpster staat met 28 miljoen op de 32e plaats.

De rijkste jonge Nederlandse miljonair is Stijn Koster (36), die zijn hostingbedrijf i3D.net in 2018 verkocht aan een Franse spelletjesgigant. Zijn vermogen wordt geschat op 200 miljoen euro.