Filmtheaters: kijken uit naar heropening, wel steun nodig

De Nederlandse filmtheaters kijken ernaar uit dat ze per 1 juni weer open mogen. Maar tegelijkertijd zijn er nog veel praktische en financiële zorgen. De economische schade voor de kleine en middelgrote bioscopen is zo’n 4,5 miljoen euro per week. En de heropening kan deze problemen, met een zeer beperkt aantal bezoekers per zaal, niet oplossen.

Dat stelt Friederike Weisner van het Nederlands Filmtheater Overleg, de koepel van 24 grote arthousebioscopen in Nederland. “We zijn heel blij dat we onze culturele taak weer kunnen vervullen”, stelt Weisner. “Iets is beter dan het niets dat er de afgelopen elf weken was. Maar veel theaters worstelen erg met de praktische uitvoerbaarheid van de anderhalvemeterregels.”

Bovendien vraagt de sector met klem dat de landelijke en de lokale overheid snel met extra economische steun voor de filmhuizen komt. “De 300 miljoen euro die nu is aangekondigd, is bij lange na niet genoeg voor de hele culturele sector”, beklemtoont Weisner. “We kijken reikhalzend uit naar het tweede pakket maatregelen dat in de maak zou zijn. Dat we nu weer open kunnen, betekent niet dat we ook allemaal open kunnen blijven als er niet snel financiële steun wordt toegezegd.”

Wat de filmhuizen exact gaan draaien, is nog niet bekend. De meeste theaters werken nog aan hun programmering.