Hermitage Amsterdam klaar voor heropening op 1 juni

Als het kabinet de coronaregels per 1 juni versoepelt, kan de Hermitage in Amsterdam weer veilig open voor het publiek. Het museum heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen. Zo zijn “een eenrichtingslooproute, gemarkeerde kijkvakken en passeerhavens” ingevoerd, waardoor bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Om bezoekersaantallen te reguleren zijn timeslots ingesteld. Tickets voor zo’n tijdvenster kunnen alleen online worden gekocht, zodat contact met medewerkers zoveel mogelijk beperkt is. Via een speciale app is een audiotour beschikbaar en op diverse plaatsen staan zuilen met desinfectiemiddelen, laat het museum weten.

De Hermitage werd net als andere musea in maart gesloten, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De tentoonstelling Juwelen! Schitteren aan het Russische hof die er toen liep en wegens succes was verlengd tot begin mei, is vanaf juni ook nog te zien. Het gaat om honderden juwelen die zijn gedragen door de keizerlijke familie, de Romanovs, en de Russische high society.