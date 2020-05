Iedereen kan eigen Avond4daagse lopen dit jaar

De Avond4daagse gaat dit jaar wegens de maatregelen tegen het coronavirus niet in de gebruikelijke vorm door. Daarom heeft de Koninklijke Wandel Bond Nederland KWBN samen met het Groningse bedrijf eRoutes een app ontwikkeld, waarmee wandelaars hun eigen Avond4daagse kunnen lopen vanuit hun eigen huis.

De Avond4daagse is volgens de KWBN een oer-Hollandse traditie die al sinds 1940 bestaat. Aan het einde van het schooljaar doen ruim 500.000 basisschoolkinderen mee met de vierdaagse wandeltocht. “Verplaatsen van dit evenement naar het najaar bleek niet mogelijk”, zegt bestuurder Paul Sanders. Maar de organisatie wilde toch iets doen voor de vele kinderen die echt teleurgesteld waren.

De inschrijving voor de Avond4daagse – Home Edition begint maandag op www.avond4daagse.nl. Wie zich inschrijft en daarvoor 5 euro per deelnemer betaalt, krijgt vanaf 1 juni de app toegestuurd. In die app staan vier verschillende wandelroutes vanaf een zelfgekozen vertrekpunt. Deelnemers kunnen zoals altijd kiezen voor rondjes van 2,5, 5 of 10 kilometer. Met gps-tracking wordt gecontroleerd of de wandelaars hun afstand ook echt lopen. Wie de vier dagen volbrengt krijgt een medaille thuisbezorgd.

“Omdat het anders dan anders is, krijgt iedereen twee weken de tijd om de vier parcoursen te lopen. De app werkt tussen 1 juni en 31 augustus. En lopen mag ook overdag of in het weekeinde. Maar dus niet in groepjes, dat moeten we juist voorkomen”, aldus Sanders.