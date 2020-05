Inspiratie tips voor een inloopkast

Nu we massaal aan het klussen zijn geslagen sinds de coronacrisis en ons huis tot in detail onder de loep wordt genomen, is dit dé tijd om je kasten uit te ruimen en eventueel nieuwe kastruimte. Droom je al langer van een inloopkast? Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet waar je rekening mee moet houden als je een kast op maat wilt laten maken en je opbergruimte op een praktische manier wilt inrichten.

Ruimte en kleding

Het is allereerst belangrijk om te kijken waar je de inloopkast wilt laten maken. Dit kan in de slaapkamer zijn, een aparte ruimte, bij de badkamer of als nieuwe ruimte tussen de badkamer en slaapkamer. Bedenk voor jezelf welke plek het meest praktisch is. Als je gaat bepalen hoe groot de kast zal worden, moet je niet alleen rekening houden met de ruimte, maar ook met je kleding. Hoe diep moet de kast worden, ga je deuren gebruiken, heb je veel hangkleding of juist meer legkleding?

Kast op maat laten maken

Hoe dan ook, ga slim om met de ruimte. Vaak is het zo dat de kast nog een stuk hoger kan dan je in eerste instantie dacht. Je kan een opstapje gebruiken om erbij te komen. De bovenste planken zijn ideaal voor specifieke seizoen kleding of kleding die je niet zo vaak draagt. Als je met bepaalde hoeken te maken hebt, kan je kiezen voor hoekplanken of een draaisysteem. Het voordeel van een kast op maat laten maken, is dat je advies krijgt en met behulp van een 3-D tekenprogramma je vooraf al een goed beeld krijgt van de kast die straks in jouw huis komt te staan.

Indeling inloopkast

Vervolgens ga je je buigen over de vraag wat de indeling wordt. Lades, planken, hangsecties, wat moet er allemaal passen in de inloopkast. Verdeel je kleding in categorieën, zodat je een goed overzicht hebt van wat voor opbergruimte je nodig hebt. En vergeet je schoenen en accessoires niet. De verlichting is een essentieel onderdeel van je inloopkast. Je wilt je kleding en jezelf goed kunnen zien. Zorg voor vaste spots in het plafond en spots die je kunt richten op de kastdelen. Je kan kiezen voor een combinatie van sfeerverlichting en praktisch licht. Je kan hier en daar een aantal klemlampen aan de kasten hangen, zodat je verlichting hebt waarmee je kleding goed verlicht is.

Vergeet ten slotte niet om je inloopkast, zeker als je die in een aparte ruimte laat bouwen, als een kamer te zien als alle andere kamers in huis. Maak er een gezellige ruimte van, en als het past, met vloerkleed, spiegel en eventueel een stoel. Nog een laatste tip: draag je veel donkere kleding? Dat komt extra mooi uit in een lichte kast. Heb je juist veel lichte kleding? Overweeg dan om voor zwart materiaal te kiezen voor je inloopkast.