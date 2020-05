ISO: langverwachte ontwikkeling voor studenten

Dat hogescholen en universiteiten vanaf 15 juni weer beperkt praktijkonderwijs mogen geven en tentamens kunnen afnemen is goed nieuws voor studenten. Voor hen is het van belang dat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen. “Dit is een langverwachte ontwikkeling die daarbij gaat helpen”, reageert Kees Gillesse, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

“Er hangt voor studenten veel af van hoe het beleid op hogescholen en universiteiten vorm gaat krijgen”, aldus Gillesse die wil dat de universiteiten en hogescholen studenten laten meedenken. De voorzitter is verder blij dat studenten van het openbaar vervoer gebruik kunnen blijven maken. “De regels in het openbaar vervoer voor studenten blijven gelukkig hetzelfde als voor ieder ander, we worden niet uit het openbaar vervoer gejaagd.”