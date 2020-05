Kabinet bakent ruimte voor horeca en scholieren af

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende maand beperkt weer open te gaan. Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor dinsdag volgens ingewijden groen licht geven. Maar het kabinet maakt meteen ook duidelijk wanneer het op de rem trapt.

De bewindslieden die het meest te maken hebben met de coronacrisis, zullen volgens Haagse bronnen besluiten dat de horecazaken toch niet eerder dan 1 juni open mogen, ondanks druk vanuit die branche. Het kabinet volgt daarmee het advies van de veiligheidsregio’s, die willen vasthouden aan 1 juni. De opening mag op die tweede pinksterdag ook pas vanaf het middaguur, om te voorkomen dat er mogelijk feestjes of andere bijeenkomsten plaatsvinden in de nachtelijke uren.

De vorige maatregelen die werden opgeheven waren lang niet zo “spannend” als deze, zei premier Mark Rutte eerder. Als mensen weer naar de film of het terras gaan en scholieren weer door de gangen drommen, kan het virus misschien weer om zich heen grijpen.

Daarom heeft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een ‘bedieningspaneel’ ontworpen dat laat zien hoe de strijd tegen de epidemie ervoor staat en welke maatregel het kabinet neemt als het virus weer de kop opsteekt. Dan zouden misschien in een bepaalde regio de terrassen toch weer dicht kunnen gaan, wordt reizen met het ov ingeperkt of wordt een ander advies of andere maatregel aangescherpt.