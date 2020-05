Museumpark Archeon heropent op Hemelvaartsdag

Het Archeon in Alphen aan den Rijn mag weer opengaan op Hemelvaartsdag. Burgemeester Liesbeth Spies en de veiligheidsregio Hollands-Midden hebben de heropening van het openluchtmuseum over de prehistorie, oudheid en middeleeuwen goedgekeurd. Het Archeon heeft een protocol opgesteld tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Door de maatregelen kan het Archeon minder bezoekers ontvangen. Het openluchtmuseum begint met 30 procent van de normale capaciteit. Wie het museum wil bezoeken, moet eerst online reserveren. Bij aankomst krijgen bezoekers een 1,5 meter lange wilgentak om de afstand met andere bezoekers te bewaken.

Daarnaast is er een vaste looproute en hebben alle binnenruimtes vaste in- en uitgangen. In het park zijn daarnaast desinfectiepunten en de wc’s worden vaker schoongemaakt. De activiteiten en shows, waaronder gladiatorengevechten, zijn ruimer opgezet dan voorheen.