Nijmegen staat tijdelijke uitbreiding terrassen toe

Nijmegen gaat een tijdelijke uitbreiding van terrassen in de stad toestaan, als het kabinet besluit dat de terrassen vanaf 1 juni weer open mogen. Ondernemers die aan een plein zitten, kunnen ook samen om extra terrasruimte vragen.

Terrassen mogen volgens de gemeente door een tijdelijke uitbreiding groeien in omvang, maar niet in aantal bezoekers. Een ondernemer kan zo voldoen aan de verplichte 1,5 meter tussenruimte, maar mag niet meer gasten gaan ontvangen dan waarvoor hij een vergunning heeft. Er moet altijd een vrije doorgang voor hulpdiensten overblijven. In drukke horecagebieden wordt de beschikbare ruimte eerlijk verdeeld onder de aanvragers.

De gemeente heeft dinsdag de voorwaarden gepubliceerd waaraan terrasuitbreiding moet voldoen. Meer gemeenten in het land staan positief tegenover tijdelijke uitbreiding van terrassen en zijn de mogelijkheden aan het bestuderen. Volgens Nijmegen is “het terras voor veel horecaondernemers van groot belang voor een goede bedrijfsvoering.” Nijmegen heeft door de jaarlijkse Vierdaagsefeesten veel ervaring met tijdelijke regelingen voor de horeca.

In Nijmegen is dinsdag een speciaal loket geopend om horecavragen en coronaplannen van andere ondernemers snel te kunnen beoordelen. Een speciaal team helpt ondernemers met “creatieve idee├źn voor de openbare ruimte die uitvoerbaar zijn, als de gemeente die tijdelijk toestaat.”