Pathé: Blij dat we weer bezoekers kunnen ontvangen

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, is “heel blij” dat de theaters op 1 juni de deuren weer kunnen openen. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een reactie na de persconferentie van het kabinet. Premier Mark Rutte maakte bekend dat theaters en bioscopen over twee weken weer dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen.

“We kijken er vooral naar uit om onze bezoekers weer te kunnen verwelkomen”, laat een woordvoerder weten. “En dat onze medewerkers weer aan het werk kunnen gaan.” Het bedrijf stelde eerder al met klem dat het exploiteren van de bioscopen met een maximum van dertig bezoekers niet rendabel is.

Het animo voor bioscoopbezoek blijkt overigens enorm te zijn. Voor de eerste paar dagen zijn inmiddels al 36.000 kaartjes verkocht. Tientallen zalen zijn al uitverkocht voor de eerste paar dagen.