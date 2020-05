Topdrukte reserveringen Efteling voorbij

De enorme virtuele wachtrijen voor het reserveren van een kaartje voor de Efteling is voorbij. Maandag stonden op het drukste moment 24.000 mensen te wachten om een reservering te kunnen maken. De Efteling gaat woensdag weer open. Sinds 14 maart was het pretpark gesloten in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

“Als je nu gaat boeken is er maar een minuutje wachttijd”, zegt een woordvoerder. “Er staan dan hooguit dertig à veertig mensen voor je in de rij.”

De afname van de wachttijd is mogelijk gemaakt door aanpassingen in het reserveringssysteem. “Ook zien we dat het gevoel van urgentie bij mensen een beetje is weggezakt. Mensen wilden eerst snel boeken omdat ze bang waren dat we anders volgeboekt zouden zijn.”

“Het was voor ons fijn om te merken hoe populair het park bij de mensen is, maar de lange wachtrij was voor onze gasten natuurlijk wat minder betoverend”, geeft de woordvoerder toe. De Efteling gaat maar een derde van het normale maximum aantal gasten toelaten. Ook zijn er tijdsloten ingesteld voor aankomst. Men kan of tussen 09.30 en 10.00 uur het park in, of tussen 10.00 uur en 10.30 uur. Mensen mogen zelf besluiten hoe laat ze weggaan.

Liefhebbers van het pretpark kunnen boeken voor de periode tot 2 juni. De weekenden in die periode zijn volgens de woordvoerder al volgeboekt.