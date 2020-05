Volgende week OMT-advies over sportscholen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt volgende week met een nieuw advies over de eventuele heropening van de sportscholen in Nederland vóór 1 september. Dat laat minister Martin van Rijn (Medische Zorg) dinsdag weten. De experts van het OMT kijken daar naar op verzoek van het kabinet.

“De coronamaatregelen raken ondernemende sportaanbieders, zoals sportscholen hard”, stelt Van Rijn. “Ik heb het OMT daarom gevraagd om te adviseren of zij eerder dan 1-9 weer open kunnen. Dit advies volgt komende week. Verder ben ik met POS en @nlactief in gesprek over eventuele steun van de overheid.”

Volgens de routekaart van het kabinet kunnen de sportscholen pas 1 september weer open, dit tot groot ongenoegen van de sector. De sportscholen vrezen voor hun voortbestaan, als ze de hele zomer dicht moeten blijven.

De sportscholen denken met extra stappen het risico op nieuwe coronabesmettingen te kunnen verminderen. De sector overlegde vorige week nog op afstand met Van Rijn.