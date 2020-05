Voortvluchtige Toon R. uit Oss opgepakt

De politie heeft maandagavond op een vakantiepark in het Gelderse Ede de voortvluchtige verdachte Toon R. opgepakt. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant bekend.

Het OM beschouwt de 40-jarige R. als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss. Tijdens Operatie Alfa werd eind 2019 en begin dit jaar al een groot aantal leden van het netwerk opgepakt. Toon R. was als enige nog voortvluchtig en daarmee een van de meest gezochte mannen in Brabant.

Naast lidmaatschap van een criminele organisatie wordt R. verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en drugsdelicten. “De feiten waarvan hij wordt verdacht zijn niet de minste. De kopstukken van de criminele familie hielden zich in onze ogen bezig met zware criminaliteit zoals internationale drugshandel”, zegt persofficier Janine Kramer.

Vorige week diende voor de rechtbank in Den Bosch een zogenoemde pro-formazitting waarbij familieleden van Toon R. betrokken waren. Toen bleek dat het OM een familielid van Toon R. , Martien R., als hoofdverdachte ziet van de bende. Die werd vorig jaar november in een woonwagenkamp in Oss aangehouden, evenals zijn zoon Anton en broer Toon.

Martien R. en zijn neef Toon, die maandagavond werd aangehouden, werden eerder veroordeeld voor een liquidatie op de A73 in 2008, maar in hoger beroep zijn beiden vrijgesproken.