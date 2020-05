Belijning volgen en lege karretjes op openingsdag Efteling

Op de eerste dag dat de Efteling de deuren heeft geopend voor gasten, is het woensdag allemaal net even anders in het attractiepark. Niet teveel gasten en afstand bewaren, is het devies. Toch zijn bezoekers blij dat ze het sprookjespark weer in mogen. “Het gaat supergoed en de reacties van de mensen zijn enthousiast. Zoals dat ze bijvoorbeeld, weliswaar op 1,5 meter afstand, met Roodkapje op de foto kunnen”, aldus een woordvoerster van de Efteling.

Het nieuwe normaal betekent voor de Efteling dat ze hoogstens een derde van de maximumcapaciteit qua bezoekers in huis willen halen. “Deze woensdag zijn dat er nog minder dan een derde. We beginnen voorzichtig om te kijken hoe het gaat.” Oefenen met de belijning, de geldende instructies – zoals wat karretjes leeg laten – werd in het weekend al gedaan met familie van personeel. Maandag en dinsdag met abonnementshouders. “Deze woensdag zijn we voor het eerst echt voor iedereen weer open”, aldus de zegsvrouw.

Zomaar langskomen kan echter niet, een reservering is nodig. En eenmaal binnen moeten gasten de belijningen volgen, afstand bewaren en aanwijzingen van het personeel opvolgen. Er zijn specifieke instructies, met name bij de attracties. “Bijvoorbeeld bij de Python krijg je pas een plekje toegewezen als de vorige gasten dat al hebben gekregen. Zodat er geen drukte ontstaat bij het perron van de achtbaan.” Verder geldt: wie eenmaal in een rij staat, kan daar niet meer uit.

Met een derde van de totale capaciteit kan de Efteling nog steeds duizenden bezoekers ontvangen. “Dat lijkt veel, maar ons park is ook enorm groot. In totaal 72 hectare, wat gelijkstaat aan ongeveer 140 voetbalvelden.” Mocht de speciale inrichting goed werken, dan overweegt het pretpark de capaciteit op enig moment op te schalen naar de helft van de normale maximumbezetting.

Hoewel de gedeeltelijke openstelling weer wat geld in het laatje brengt, is het niet voldoende om alle kosten op te vangen, zegt de woordvoerster. “Het is meer het beperken van het verlies. Maar we zijn in ieder geval blij dat mensen weer van het park kunnen genieten. Er is niets verdrietiger dan een lege Efteling.”